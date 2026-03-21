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Schweizer Legionäre

Späte Derby-Enttäuschung für Gladbach-Schweizer

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 März, 2026 17:56
Späte Derby-Enttäuschung für Gladbach-Schweizer

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Thomas Stamm (Dynamo Dresden): Nach vier ungeschlagenen Spielen in der 2. Bundesliga mussten die Dresdner mit Thomas Stamm an der Seitenlinie wieder eine Niederlage hinnehmen. Auswärts gegen den Aufstiegskandidaten Paderborn verkaufte sich Dynamo teuer, musste sich aber am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Dresden belegt in der Tabelle Platz 12.

Sascha Britschgi (Parma Calcio): Wieder kein Sieg an diesem Spieltag. Nach der bitteren 0:2-Heimpleite gegen Cremonese ist Sascha Britschgi mittlerweile seit vier Spieltagen ohne Sieg. Immerhin hat er die gesamten 90 Minuten durchspielen dürfen.

Nico Elvedi, Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach): Die Schweizer in Diensten von Gladbach mussten auswärts gegen Köln eine späte Derby-Enttäuschung hinnehmen – kurz vor Schluss fiel noch der 3:3-Ausgleich. Elvedi rettete in der zweiten Halbzeit in höchster Not, als er eine gefährliche Hereingabe mit der Stirn aus der Gefahrenzone köpfte. Teamkollege Haris Tabakovic war offensiv total harmlos, in der 71. Minute wurde er aufgrund einer Rudelbildung mit Gelb bestraft.

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