Scott McTominay sieht sich noch viele Jahre für Napoli spielen

Der schottische Nationalspieler Scott McTominay hat sich nach seinem Wechsel von Manchester United zu Napoli im Sommer 2024 sofort zu einem der dominierenden Spieler der Serie A entwickelt. Dies weckt auch wieder Begehrlichkeiten auf der Insel. Der 29-jährige Mittelfeldspieler plant aber keine Rückkehr.

Premier League-Klubs blitzen mit ihren Angeboten für McTominay wohl ab, wie der Profi gegenüber dem «Corriere dello Sport» selbst ankündigt: «Ich bin extrem glücklich hier. Ich bin Neapolitaner und das ist alles, worüber ich nachdenke. Die Zukunft ist wichtig und ich sehe mich hier noch für eine sehr lange Zeit.» Vorerst steht McTominay bis 2028 unter Vertrag.

Insbesondere für die Fans der Azzurri schwärmt der Spielmacher, der Parallelen zu seinen Leuten aus der schottischen Heimat sieht: «Ich bewundere die Fans und die Neapolitaner im Allgemeinen. Ihre Einstellung ähnelt der meiner Heimat sehr, deshalb fühle ich mich ihnen verbunden. Ich liebe diesen Ort!»

Sportlich und auch privat läuft es McTominay rund: Er wurde gleich in seiner ersten Saison zum besten Serie A-Spieler gewählt. Zudem habe er sich mit seiner Familie rasch bestens eingefunden, wie der Nationalspieler, der mit Schottland im Sommer die WM bestreiten wird, betont.