Nach schwachem Auftritt: Der FC Basel verliert in der Türkei

Nach einer insgesamt schwachen Leistung geht der FC Basel bei Trabzonspor im Hinspiel der Conference League-Playoffs mit einer 0:1-Niederlage vom Platz.

Die Bebbi könnten sogar höher verlieren und kassieren in der 77. Minute tatsächlich einen zweiten Treffer, der wegen einer hauchdünnen Offside-Entscheidung vom VAR allerdings einkassiert wird. So bleibt der Däne Jens Stryger Larsen in der 65. Minute in einer aufgrund der schweren Erdbeben in der Türkei in der vergangenen Woche sehr emotionalen Partie der einzige Torschütze. Trabzonspor hat weitere Möglichkeiten, mit einem höheren Vorsprung ins Rückspiel zu zeigen, nutzt diese aber nicht.

Vor allem im zweiten Umgang kommt vom FCB offensiv so gut wie nichts mehr. Immerhin bleibt mit einem Ein-Tore-Rückstand im Rückspiel in der kommenden Woche im St. Jakob-Park alles offen.

psc 16 Februar, 2023 20:41