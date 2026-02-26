SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Thuns Vizecaptain Leonardo Bertone muss vor Winti-Spiel blitzartig abreisen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 09:15
Mittelfeldspieler Leonardo Bertone steht beim 3:0-Auswärtssieg des FC Thun am Mittwochabend in Winterthur eigentlich auf dem Matchblatt. Zu einem Einsatz gelangt der 31-Jährige jedoch nicht, weil er noch vor Anpfiff blitzartig abreisen muss.

Der Grund dafür ist ein schöner: Seine Frau ist in Erwartung. Gemeinsam mit Bertone erwartet sie ihr erstes Kind. Laut «Blick» steigt Bertone noch in der Thuner Teamkleidung in den Zug nach Bern, um die Geburt nicht zu verpassen. Auf der Reise wünscht er seinem Team für die anstehende Partie viel Glück.

Thuns Coach Mauro Lustrinelli muss umdisponieren und seinen Vizecaptain kurzfristig ersetzen. Für ihn spring Justin Roth im Mittelfeldzentrum ein. Auch ohne Bertone kommt der Tabellenführer beim Schlusslicht letztlich zu einem souveränen 3:0-Sieg, wobei alle Treffer erst in der zweiten Halbzeit fallen.

