Bitterer Ausfall: Ein Arsenal-Star fehlt gegen den FCZ

Der 22-Jährige plagt sich schon seit längerem mit Leistenproblemen herum, weshalb er zum Start in diese Saison auch nur sporadisch eingesetzt wurde. Beim Auslaufen nach der Partie gegen Manchester United ist die Verletzung offenbar von Neuem aufgetreten. Smith Rowe hat die Reise in die Schweiz gar nicht erst mitgemacht und fehlt im kybunpark, wo das Spiel am Donnerstagabend ausgetragen wird.

Footage from Arsenal's warm down at Old Trafford on Sunday as Emile Smith Rowe pulls up, the midfielder will miss their Europa League fixture tonight. 🔴⤵️ pic.twitter.com/YrR3sFqKQ1

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 8, 2022