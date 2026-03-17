Ex-Trainer Gerald Scheiblehner hat seinen eigenen Nachfolger zu GC geholt

Es ist schon sehr kurios: Gerald Scheiblehner wird nach seinem Rauswurf bei den Grasshoppers von einem Landsmann beerbt, den er erst vor wenigen Monaten selbst in den Klub geholt hat.

Konkret geht es um Gernot Messner, der nach der Trennung von Scheiblehner bei GC nun mindestens bis Saisonende vom U21-Coach zum Trainer des Profiteams befördert wird.

Der neue Chefcoach hat GC im vergangenen Oktober als damals vereinsloser Trainer besucht und sich mit Scheiblehner intensiv ausgetauscht. Die beiden kannten sich zuvor nicht, die Chemie hat dann aber sofort gepasst und so wurde Messner von den Zürchern kurzerhand als U21-Coach verpflichtet.

Ohne Erfahrung ist der 45-Jährige indes nicht. Zwischen Januar 2022 und Oktober 2024 trainierte er in seiner Heimat den Grazer AK. Seine Zeit bei der U21 von GC war bis anhin von Erfolg geprägt: Von 7 Partien in der 1. Liga Classic wurden sechs gewonnen. Dazu kommt ein Remis. Seine Herangehensweise mit intensivem Pressing und hoher Intensität passt offensichtlich auch zu den Profis. Scheiblehner prägte einen ähnlichen Stil, auch wenn er diesen zuletzt teilweise angepasst hat.

Assistiert wird Messner fortan von Ex-Profi Shkelzen Gashi, der für die Hoppers als Spieler 72 Partien bestritt.