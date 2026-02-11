GC-Coach Scheiblehner nimmt Schuld für missglücktes Köhler-Debüt auf sich

GC-Neuzugang Sven Köhler ist das Debüt in der Super League gründlich missglückt: Der 29-Jährige war bei der 3:4-Niederlage gegen Luzern gleich an mehreren Gegentoren beteiligt und erzielte sogar noch ein Eigentor. Trainer Gerald Scheiblehner nimmt den 29-Jährigen im Anschluss aber in Schutz.

Der Österreicher betont, dass der Einsatz des Neuankömmlings direkt in der Startelf zu früh kam, wie er «Blick» erzählt: «Ich muss das ein Stück weit auf meine Kappe nehmen. Vielleicht war es zu früh, ihn von Beginn an zu bringen. Allerdings verschuldet nie ein einzelner Spieler ein Tor.» Köhler kam im Mittelfeldzentrum zum Zug.

Trotz des verpatzten Debüts ist Scheiblehner überzeugt, dass der Defensivspezialist für die Hoppers in dieser Saison noch eine wichtige Rolle spielen wird: «Wir haben einen Spieler auf dieser Position gesucht. Sven ist topfit. Man hat gesehen, dass er sehr ballsicher ist und uns Stabilität verleihen kann.» Köhler wurde am Montag nach zähen Verhandlungen final vom deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig, wo er zuvor Kapitän war, zu GC transferiert.