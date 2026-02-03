SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Stürmer ging in die Serie B

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 15:55
GC-Trainer Scheiblehner verrät, weshalb Nikolas Muci wegtransferiert wurde

GC hat seinen Mittelstürmer Nikolas Muci am Deadline Day in die Serie B an Mantova ausgeliehen. GC-Trainer Gerald Scheiblehner nennt die Gründe dafür.

Der 22-jährige Angreifer spielte in den Überlegungen des Hopper Trainers spätestens nach der Ankunft der Neuzugänge Michi Frey und Emmanuel Tsimba nicht mehr die zentrale Rolle, wie er klarstellt. Muci hatte offenbar auch unrealistische Vorstellungen. «Erwartungshaltung und Realität passen nicht zusammen – er wollte absoluter Stammspieler sein, doch hat sich nicht durchgesetzt, obwohl er Chancen bekommen hat», wird Scheiblehner von «Blick» zitiert.

Muci bestritt bei GC in dieser Spielzeit 19 Super League-Partien. Dabei hat er drei Treffer erzielt. Nun geht er in der Serie B auf Torejagd. Mantova liegt nur auf dem 18. Tabellenplatz und befindet sich im Grund im Abstiegskampf.

