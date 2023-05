Servette gibt Angebot für Flügelspieler aus Griechenland ab

Bei Servette laufen die Planungen für die kommende Saison, in der die Grenats in jedem Fall international spielen werden. Der Zweite der Super League soll ein Angebot für einen Aussenverteidiger abgegeben haben.

Vor dem abschliessenden Spiel in Luzern am Montag (16.30 Uhr) stellt sich für Servette nur noch die Frage, auf welcher Ebene die Grenats in der kommenden Saison international einsteigen werden. Sollte der 2. Platz beibehalten werden, würde Servette zunächst in der früheren Qualifikationsphase für die Champions League einsteigen.

Beim Scheitern stünde in diesem Fall am Ende womöglich ein Startplatz in der Gruppenphase der Conference League zu Buche. Hierfür gilt es nun, einen schlagfertigen Kader zusammenstellen. Laut dem griechischen "Sportime" haben die Genfer ein Angebot für Linksverteidiger Bradley Mazikou (26) von Aris Saloniki abgegeben.

Die eingereichte Offerte, über deren Höhe nichts bekannt wird, sei allerdings zunächst abgelehnt worden. Die Tür sei aber noch nicht zu, es laufen weiterhin Verhandlungen zwischen den involvierten Parteien und Mazikou dränge darauf, den Verein zu verlassen.

Dieses Gerücht deutet durchaus daraufhin, dass Gael Clichy (37) seine Karriere nach dieser Saison beenden wird. Hier ist bisher aber noch nichts Finales durchgesickert. Für die rechte defensive Seite behält Servette nach 4-4-2.ch-Informationen ausserdem Quentin Maceiras im Blick, der YB sehr wahrscheinlich verlassen wird.

aoe 27 Mai, 2023 10:50