Servette verlängert mit einem Goalie

Servette verlängert den Vertrag mit seinem Nachwuchskeeper Marwan Aubert.

Der 19-Jährige ist ein Eigengewächs der Genfer und unterzeichnet bei seinem Stammklub einen Kontrakt bis 2028. Aubert kommt bislang vorwiegend in der U21 zum Einsatz, er steht aber auch immer wieder im Kader der Profis, wo er bislang allerdings noch nicht zum Einsatz gelangte.

Nominell ist Aubert der dritte Goalie bei den Profis. Perspektivisch winkt ihm der Nummer 1-Posten.

Peter Schneiter 7 November, 2025 12:15