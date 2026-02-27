SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
328 Millionen Franken

Die Super League ist in Sachen Einnahmen die Nummer 12 in Europa

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 10:13
Die Super League hat im Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 328 Millionen Franken generiert. Laut einem Bericht der UEFA liegt sie damit europaweit an 12. Stelle.

Entsprechende Zahlen wurden nun im Landscape-Report des europäischen Verbands veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Super League 2024 in Sachen Einnahmen um acht Prozent zulegen. Die Schweizer Vereine können vor allem durch Ticketeinnahmen viel Geld verdienen. Mit 103 Mio. Euro belegt sie in Europa den 10. Platz. Krösus ist der FC Basel mit Ticket-Einnahmen in Höhe von 1,1 Mio. Euro pro Spiel. Der FCB liegt damit europaweit in den Top 50.

Bei den TV-Einnahmen ist die Schweiz mit 20 Mio. Euro hingegen nur an 20. Stelle.

Durchschnittlich nehmen die Schweizer Klubs 30 Mio. Euro pro Jahr ein. Wichtig sind auch die Transfers: 46 Mio. Euro wurden 2024 durch Schweizer Klubs erwirtschaftet. Das ist Platz 7 im europäischen Vergleich. Die Kaderkosten liegen bei 140 Mio. Euro. Europaweit sind die Kaderkosten an Position 14.

