Supertalent Bajrami entscheidet sich gegen die Nati – “Weil ich Albaner bin”

Die Schweizer Nati muss wohl in Zukunft auf Abwehrspieler Adrian Bajrami verzichten. Der 19-jährige Innenverteidiger nimmt ein Aufgebot von Albaniens A-Nationalmannschaft an und äussert sich nun auch eindeutig.

Gegenüber “Blick” geht der Abwehrspieler auf seine Entscheidung ein. In dieser Woche wurde Bajrami sowohl für die albanische A-Nationalmannschaft wie auch für die Schweizer U20 aufgeboten. Der Youngster folgt dem Ruf Albaniens und sagt: “Schlussendlich bin ich Albaner. Ich bin zwar in der Schweiz geboren und aufgewachsen und habe viele Jahre im Schweizer Fussball verbracht. Aber jetzt bin ich im Nachwuchs von Benfica und habe Albanien gewählt. Weil ich Albaner bin.”

Albanien testet in den nächsten Tagen gegen Spanien und Georgien. Da es sich dabei nur um Testspiele handelt, wäre Bajrami auch danach noch für die Schweizer Nati spielberechtigt. Seine Entscheidung hat der Jungstar von Benfica aber wohl getroffen. Er nennt sogar ein Vorbild, das fussballerisch ebenfalls in der Schweiz gross wurde, aber für Albanien spielt: “Mein Vorbild ist Berat Djimsiti, aber auch die anderen sind super gut. Ich kann bestimmt viel von ihnen lernen. Spieler, die in der Schweiz spielen oder gespielt haben, wie Ermir Lenjani und Berat Djimsiti, haben mich an das Team herangeführt, was mir vieles vereinfacht hat.”

psc 23 März, 2022 15:36