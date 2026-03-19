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Karriereende?

Kasper Schmeichel verkündet Schocknachricht im Live-TV

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 10:18
Kasper Schmeichel verkündet Schocknachricht im Live-TV

Der dänische Goalie Kasper Schmeichel verkündet im Live-TV nebenbei, dass seine Karriere möglicherweise gelaufen ist.

Der 39-jährige Torhüter von Celtic Glasgow hat grosse Probleme mit dem Schultergelenkt und benötigt mehrere Eingriffe, wie er bei der Übertragung der Champions League bei «CBS Sports» gegenüber seinem Vater Peter Schmeichel und Ex-Profi Micah Richards verrät: «Ich war gestern bei einem Spezialisten. Ich werde zwei Operationen brauchen, um meine Schulter zu reparieren.» Demnach sind der Bizeps und die Rotatorenmanschette gerissen. Ausserdem hat er die Schulter ausgekugelt. Der Nationalspieler rechnet mit einer Pause von zehn bis zwölf Monaten.

Dann wird es dramatisch: «Ich habe möglicherweise mein allerletztes Fussballspiel bestritten. Schmeichel sagt, dass er nicht wisse, wie er mit der Situation umgehen soll: «Ich bin seit meiner Geburt Fussballer. Dieser Gedanke ist niederschmetternd. Es fällt mir im Moment sehr, sehr schwer, das zu begreifen.»

Schmeichel betont, dass er alles tun werde, um zurückzukehren. Momentan sei aber nicht absehbar, ob ihm dies auch gelingt. Der Däne wurde mit Leicester City in der Saison 2015/16 englischer Meister. Mit Celtic hat er in der vergangenen Spielzeit den schottischen Meistertitel gefeiert.

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