Jesse Lingard vor Wechsel zu Corinthians

Der vereinslose Jesse Lingard steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Corinthians. Laut mehreren übereinstimmenden Berichten wurde eine mündliche Einigung erzielt. Der frühere Profi von Manchester United soll einen Vertrag bis Dezember 2026 unterschreiben, inklusive Option auf eine Verlängerung bis 2027.

Die letzten Details befinden sich demnach in der finalen Phase. Dokumente werden bereits zwischen den Anwälten ausgetauscht, medizinischer Check und Reise nach Brasilien sind geplant, bevor die offizielle Unterschrift erfolgt. Die Verhandlungen wurden auf Seiten des Klubs massgeblich von Fußball-Manager Marcelo Paz geführt.

Lingard hatte auch Angebote aus der MLS vorliegen. Zudem war zwischenzeitlich ein Wechsel zu Clube do Remo im Gespräch. Dort hatte es bereits ein formelles Angebot gegeben, doch der Deal kühlte ab – unter anderem, weil Lingard offenbar Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur und Trainingsbedingungen äusserte.