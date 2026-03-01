SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Einigung erzielt

Jesse Lingard vor Wechsel zu Corinthians

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 März, 2026 09:35
Jesse Lingard vor Wechsel zu Corinthians

Der vereinslose Jesse Lingard steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Corinthians. Laut mehreren übereinstimmenden Berichten wurde eine mündliche Einigung erzielt. Der frühere Profi von Manchester United soll einen Vertrag bis Dezember 2026 unterschreiben, inklusive Option auf eine Verlängerung bis 2027.

Die letzten Details befinden sich demnach in der finalen Phase. Dokumente werden bereits zwischen den Anwälten ausgetauscht, medizinischer Check und Reise nach Brasilien sind geplant, bevor die offizielle Unterschrift erfolgt. Die Verhandlungen wurden auf Seiten des Klubs massgeblich von Fußball-Manager Marcelo Paz geführt.

Lingard hatte auch Angebote aus der MLS vorliegen. Zudem war zwischenzeitlich ein Wechsel zu Clube do Remo im Gespräch. Dort hatte es bereits ein formelles Angebot gegeben, doch der Deal kühlte ab – unter anderem, weil Lingard offenbar Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur und Trainingsbedingungen äusserte.

Mehr Dazu
Gespräche im Januar

Für nächste Saison: Milan will sich Goalie reservieren
In Brasilien gut aufgehoben

Memphis Depay hat wegweisende Entscheidung getroffen
In Brasilien

Jesse Lingard hat seinen neuen Klub gefunden
Aus Brasilien

18,5 Millionen: FC Bayern knüpft Kontakt wegen Spitzentalent
Neuer Klub

Memphis Depay posiert erstmals mit dem Corinthians-Trikot
Mehr entdecken
Einigung erzielt

Jesse Lingard vor Wechsel zu Corinthians

1.03.2026 - 09:35
In Brasilien

Jesse Lingard hat seinen neuen Klub gefunden

27.02.2026 - 09:18
In Brasilien gut aufgehoben

Memphis Depay hat wegweisende Entscheidung getroffen

19.02.2026 - 19:55
Gespräche im Januar

Für nächste Saison: Milan will sich Goalie reservieren

27.12.2025 - 10:49
Steckt in Brasilien fest

Memphis Depay kann wegen geklautem Pass nicht zur Nationalelf reisen

7.10.2025 - 10:19
Deal besiegelt

Chelsea verpflichtet wohl 17-jähriges Talent aus Brasilien

1.03.2025 - 10:19
Grosse Kontroverse

Memphis Depay gewinnt in Brasilien irren Streit um Trikotnummer 10

13.02.2025 - 17:11
Sponsor fällt weg

Corinthians könnte Vertrag mit Depay schon wieder auflösen

8.10.2024 - 10:09
MLS oder Türkei?

Brasil-Wechsel von Sergio Ramos gescheitert

13.09.2024 - 09:49
Neuer Klub

Memphis Depay posiert erstmals mit dem Corinthians-Trikot

10.09.2024 - 11:05