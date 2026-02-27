SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In Brasilien

Jesse Lingard hat seinen neuen Klub gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 09:18
Jesse Lingard hat seinen neuen Klub gefunden

Der frühere ManUtd-Profi Jesse Lingard, der zuletzt während zwei Jahren in Südkorea tätig war, unterzeichnet in Kürze einen neuen Vertrag.

Der 33-jährige Engländer verpflichtet sich laut «ESPN Brasil» beim brasilianischen Erstligisten Corinthians. Lingard kann ablösefrei unterschreiben, nachdem sein Kontrakt beim FC Seoul Anfang des Jahres auslief

Ein Wechsel nach Brasilien zeichnete sich zuletzt bereits ab. Mit Remo zeigte ein weiterer Klub Interesse. Das Rennen macht nun aber Corinthians.

Mehr Dazu
Gespräche im Januar

Für nächste Saison: Milan will sich Goalie reservieren
In Brasilien gut aufgehoben

Memphis Depay hat wegweisende Entscheidung getroffen
Aus Brasilien

18,5 Millionen: FC Bayern knüpft Kontakt wegen Spitzentalent
Neuer Klub

Memphis Depay posiert erstmals mit dem Corinthians-Trikot
Überraschungswechsel perfekt

Einigung erzielt: Memphis Depay findet neuen Klub
Mehr entdecken
In Brasilien

Jesse Lingard hat seinen neuen Klub gefunden

27.02.2026 - 09:18
In Brasilien gut aufgehoben

Memphis Depay hat wegweisende Entscheidung getroffen

19.02.2026 - 19:55
Gespräche im Januar

Für nächste Saison: Milan will sich Goalie reservieren

27.12.2025 - 10:49
Steckt in Brasilien fest

Memphis Depay kann wegen geklautem Pass nicht zur Nationalelf reisen

7.10.2025 - 10:19
Deal besiegelt

Chelsea verpflichtet wohl 17-jähriges Talent aus Brasilien

1.03.2025 - 10:19
Grosse Kontroverse

Memphis Depay gewinnt in Brasilien irren Streit um Trikotnummer 10

13.02.2025 - 17:11
Sponsor fällt weg

Corinthians könnte Vertrag mit Depay schon wieder auflösen

8.10.2024 - 10:09
MLS oder Türkei?

Brasil-Wechsel von Sergio Ramos gescheitert

13.09.2024 - 09:49
Neuer Klub

Memphis Depay posiert erstmals mit dem Corinthians-Trikot

10.09.2024 - 11:05
Koeman hat entschieden

Memhpis Depay darf im Gegensatz zu Bergwijn weiterhin zur Nati

9.09.2024 - 14:48