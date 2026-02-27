Jesse Lingard hat seinen neuen Klub gefunden

Der frühere ManUtd-Profi Jesse Lingard, der zuletzt während zwei Jahren in Südkorea tätig war, unterzeichnet in Kürze einen neuen Vertrag.

Der 33-jährige Engländer verpflichtet sich laut «ESPN Brasil» beim brasilianischen Erstligisten Corinthians. Lingard kann ablösefrei unterschreiben, nachdem sein Kontrakt beim FC Seoul Anfang des Jahres auslief

Ein Wechsel nach Brasilien zeichnete sich zuletzt bereits ab. Mit Remo zeigte ein weiterer Klub Interesse. Das Rennen macht nun aber Corinthians.