In Brasilien gut aufgehoben

Memphis Depay hat wegweisende Entscheidung getroffen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 19:55
Memphis Depay hat wegweisende Entscheidung getroffen

Der niederländische Angreifer Memphis Depay fühlt sich in Brasilien wohl und kann sich einen Verbleib dort gut vorstellen.

Der 32-Jährige läuft seit September 2024 für Corinthians auf. Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal «Romario TV» verrät er nun, dass er sich einen Verbleib über den Sommer hinaus gut vorstellen kann. «Corinthians und ich müssen uns zusammensetzen, ich bin sehr offen. Wir müssen eine Lösung finden, die angesichts der Situation des Vereins, des Vorstands und der bestehenden Strukturen umsetzbar ist.» Die Werte von Depay sind überzeugend: In 70 Pflichtspielen für den Traditionsklub weist er 34 Torbeteiligungen auf (19 Tore, 15 Assists).

Trotzdem ist der Stürmer nicht restlos zufrieden mit den Vorgängen innerhalb des Vereins: «Viele arbeiten gegen den Verein und blockieren seine Wachstumschancen, sowohl strukturell als auch finanziell. Corinthians ist einer der grössten und umsatzstärksten Vereine, verliert aber gleichzeitig viel Geld.»

Gemäss «Globo Esporte» steht noch gar nicht fest, ob der brasilianische Spitzenklub Depay ein neues Angebot unterbreitet. Die Salärkosten sind für brasilianische Verhältnisse beträchtlich.

