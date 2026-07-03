Alvaro Morata findet wohl einen neuen Klub

Der spanische Torjäger Alvaro Morata könnte ein Jahr nach seiner Ankunft in Como bereits weiterziehen und in die Heimat zurückkehren.

Laut «Sky Italia» bekundet Deportivo La Coruña Interesse am 33-jährigen Angreifer. Morata war in der letzten Saison zunächst von Milan an Como ausgeliehen und wurde dann für 12 Millionen Euro Ablöse fest übernommen. Sein Vertrag läuft bis 2029, ein rascher Abgang ist aber denkbar.

Vor allem auch deshalb, weil Morata in Como nicht wirklich zu überzeugen vermochte: In 26 Serie A-Spielen ist ihm kein einziger Treffer geglückt. Auch in der spanischen Nationalmannschaft ist der frühere Captain inzwischen nicht mehr gefragt.