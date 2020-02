George Clooney könnte den FC Malaga kaufen

Der spanische Zweitligist FC Malaga könnte in die Hände von Schauspieler George Clooney fallen.

Wie die “AS” berichtet, finden zwischen einer Mediengruppe des Hollywoodstars und dem einstigen Champions League-Teilnehmer bereits konkrete Verhandlungen statt. Derzeit wird der andalusische Verein noch von Abdullah bin Nasser al Thani, Mitglieder der katarischen Herrscherfamilie, besessen. Dieser will den Klub aber für rund 100 Mio. Euro verkaufen. Angeblich könnten Clooney & Co. den Klub dazu benutzen, um Malaga dazu verhelfen zu einem Filmzentrum in Europa zu werden. Verschiedene Serien werden hier gedreht.

Zuletzt gab es um den Verein viel Wirbel um Management-Fehler, die sogar zu einem Zwangsabstieg führen könnten. Ein Besitzerwechsel wäre ein Neuanfang.

psc 25 Februar, 2020 09:40