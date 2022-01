Ex-Nati-Star Moubandje zieht es erneut in die Türkei

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler François Moubandje wechselt von Dinamo Zagreb zum Göztepe Spor Kulübü.

Dinamo Zagreb verleiht François Moubandje bis zum Ende der Saison an Göztepe Spor Kulübü. Beim aktuellen Tabellen-16. aus der türkischen Süper Lig wird der 31-Jährige, der in seiner Karriere 21-mal für die Schweizer Nationalmannschaft auflief, bis zum 30. Juni 2022 die linke Abwehrseite beackern. Für den Routinier ist es damit bereits die zweite Station in der Türkei. Vor seinem Transfer nach Zagreb spielte er für Alanyaspor.

adk 11 Januar, 2022 09:58