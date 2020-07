Freiburgs Kapitän Mike Frantz geht von Bord

Freiburgs Kapitän Mike Frantz verlässt den Verein nach insgesamt sechs Jahren und wechselt in die 2. Bundesliga zu Hannover 96.

Bei den Niedersachsen unterschreibt der 33-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag für zwei Jahre bis Juni 2022. Über die Ablösemodalitäten werden keine Angaben gemacht. “Mike Frantz ist ein gestandener Profi, der uns sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine gut tun wird. Er hat in seiner langen Karriere schon viel erlebt und wird in unserer Mannschaft auch in kritischen Situationen mit all seiner Erfahrung für Stabilität sorgen. Im Mittelfeld kennt Mike alle Positionen, er ist variabel einsetzbar. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten”, sagt Hannovers Gerhard Zuber.

“Ich hatte noch Vertrag in Freiburg, ein toller Verein in der Bundesliga mit tollen Teamkollegen. Für mich habe ich aber die Entscheidung getroffen, dass ich noch einmal etwas verändern will. Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe hier und habe ein sehr gutes Gefühl. Ich bin schon zweimal aufstiegen – in Nürnberg und in Freiburg. Das möchte ich auch hier mit 96 schaffen. Natürlich weiss ich auch, dass sehr viel dazugehört. Viele Kleinigkeiten müssen passen, und der grösste Faktor für Erfolg war in meiner Karriere immer der Zusammenhalt im Klub”, wird Frantz zitiert.

psc 22 Juli, 2020 17:34