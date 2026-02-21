US-Klub buhlt um Philippe Coutinho

Philippe Coutinho ist seit wenigen Tagen vereinslos. Ein US-Klub soll versuchen, ihn von einem Wechsel zu überzeugen.

In der nordamerikanischen Major League Soccer regt sich offenbar Interesse an Philippe Coutinho. Der «AS» zufolge bereitet LA Galaxy ein Angebot vor, um Coutinho von einem Wechsel zu überzeugen.

LA Galaxy ist auf der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeld, da Riqui Puig aufgrund eines Kreuzbandrisses bis 2027 ausfällt. Coutinho würde immerhin schon mal keine Ablöse kosten.

Der 33-Jährige löste in dieser Woche seinen Vertrag bei Vasco da Gama überraschend auf, als Grund führte er unter anderem mentale Erschöpfung an.

In der Major League Soccer hat das Transferfenster noch einige Zeit geöffnet. Die dort beheimateten Klubs können noch bis zum 26. März Deals über die Bühne bringen.