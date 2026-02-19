SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgang bei Vasco da Gama

Philippe Coutinho löst seinen Vertrag überraschend auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 09:18
Der brasilianische Spielmacher Philippe Coutinho verlässt seinen aktuellen Verein.

Der 33-Jährige hat sich mit Vasco da Gama auf eine Vertragsauflösung verständigt und sucht einen neuen Klub. Coutinho hat gemäss «Globo Esporte» selbst darum gebeten, den Klub zu verlassen. Die Verantwortlichen wurden überrascht, da es zuletzt noch Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts gab, der ursprünglich bis Ende Juni lief.

Coutinho hat in Europa unter anderem für Inter Mailand, Liverpool, den FC Barcelona und Bayern München gespielt.  Seit 2024 lief er wieder in seiner brasilianischen Heimat auf. Für Vasco da Gama bestritt er 37 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 14 Tore und steuerte sechs Assists bei.

