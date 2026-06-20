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Carlo Ancelotti spricht

Brasilien sorgt mit Neymar-News für Aufsehen

Autor: | Publiziert: 20 Juni, 2026 10:52
Brasilien sorgt mit Neymar-News für Aufsehen

Brasilien hat auch das zweite WM-Spiel ohne Neymar bestritten. Trainer Carlo Ancelotti hat bezüglich des Superstars nun freudige News parat.

Brasilien hat am Samstagmorgen mit dem 3:0 gegen Haiti in der Gruppe C den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft gefeiert. Es war das zweite Spiel ohne Superstar Neymar, der aufgrund von muskulären Beschwerden bisher passen musste.

Nun sorgt Carlo Ancelotti in diesem Zusammenhang für Aufsehen. «Neymar wird morgen individuell trainieren, am Sonntag dann wieder mit der Mannschaft trainieren und anschliessend gegen Schottland zum Einsatz kommen», sagte der Trainer der Seleção nach dem Sieg gegen Haiti.

Am Donnerstag (0 Uhr) hat Brasilien sein abschliessendes Gruppenspiel gegen Schottland – dann zum ersten Mal auf grosser Bühne wieder mit Neymar.

Brasilien führt Gruppe C nach zwei Spielen mit vier Punkten an und hat damit genauso viele Zähler geholt wie der Zweite Marokko. Dahinter folgen Schottland (3 Punkte) und Haiti (0).

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