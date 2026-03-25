Vinicius macht wuchtige Ansagen zu Real-Zukunft und Seleçao

Vinicius Junior ist zur brasilianischen Nationalmannschaft eingerückt, die in den kommenden Tagen in den USA gegen Frankreich und Kroatien testet.

Der 25-Jährige ist kein Mann der bescheidenden Worte. Im Gegenteil: Unmittelbar nach der Ankunft bei der Seleçao macht er glasklare Ansagen. Die erste betrifft seinen Verein Real Madrid. Dort fühlt er sich weiterhin zu 100 Prozent richtig aufgehoben. «Ich will noch viele Jahre für Real spielen», sagt Vinicius auf einer Pressekonferenz. Damit scheint klar, dass Vinicius seinen bis 2027 gültigen Vertrag bei den Madrilenen in absehbarer Zeit verlängert. Hinter den Kulissen arbeitet Real-Präsident Florentino Perez angeblich bereits monatelang am neuen Arbeitspapier.

Vinicius spricht auf der PK indes nicht nur über seine sportliche Zukunft, sondern auch über Ziele mit Brasilien. Diesbezüglich gibt es nur eines: Den WM-Titel im Sommer. «Ich bin bereit für die WM und all meine grossen Ziele. Ich fühle mich grossartig in Form», so der Topstürmer: «Ich habe schon eine WM bestritten und will nicht wieder verlieren. Wir sind bereit.»

Aus Sicht des Real-Profis stimmt auch die Mischung aus erfahrenen Spielern wie ihm, Raphinha oder Casemiro und der neuen Generation wie Endrick oder Estêvão.

Auch zu Neymar, der im Aufgebot von Nationaltrainer Carlo Ancelotti auch für die März-Testspiele fehlt, macht Vinicius eine Aussage: «Neymar ist eines meiner grössten Idole. Er versucht zu 100 Prozent in Form zu kommen und ins brasilianischen Team zurückzukehren. Die Entscheidung liegt beim Trainer, aber wir wollen immer mit den Besten spielen und Neymar gehört dazu.»