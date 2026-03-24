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Klares Ziel

Florentino Perez arbeitet seit Monaten am neuen Vertrag für Vinicius

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 19:12
Florentino Perez arbeitet seit Monaten am neuen Vertrag für Vinicius

Als in den vergangenen Monaten teilweise wild über einen baldigen Verkauf von Vinicius Junior bei Real Madrid spekuliert wurde, arbeitete Präsident Florentino Perez im Hintergrund stattdessen an der Vertragsverlängerung mit dem Brasilianer.

Der umtriebige Real-Boss stand stets zu 100 Prozent hinter dem 25-Jährigen – auch in dessen schwieriger Phase während dieser Saison. Perez fühlt sich in seiner Meinung längst bestätigt. In den letzten Wochen zeigte die Formkurve des Angreifers wieder steil nach oben. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist Perez sogar schon während mehreren Monaten dran, den neuen Vertrag mit dem Nationalspieler aufzugleisen.

Zurzeit ist Vinicius noch bis Juni 2027 gebunden. Die Zeit drängt allmählich. Ein ablösefreier Abgang nächstes Jahr soll natürlich auf jeden Fall verhindert werden. Stattdessen gehen die Gespräche weiter. Von Seiten Reals möchte man den Vertragsabschluss so rasch wie möglich unter Dach und Fach bringen. Die Entscheidung liegt letztlich bei Vinicius.

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