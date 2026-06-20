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Neue Lockrufe: Verlässt Tijjani Reijnders ManCity schon wieder?

Autor: | Publiziert: 20 Juni, 2026 11:26
Neue Lockrufe: Verlässt Tijjani Reijnders ManCity schon wieder?

Tijjani Reijnders hat bei ManCity nicht die Karriere gemacht, die er sich ausgemalt hat. Deshalb gibt es Wechselgerüchte. Ein neuer Klub soll ihn locken.

Um Tijjani Reijnders ranken sich weiter Wechselgerüchte, im vergangenen Monat war aus Spanien Atlético Madrid als potenzieller Abnehmer gehandelt worden. Nun soll es einen neuen Interessenten geben.

Gemäss «Sky Sports» streckt Galatasaray die Fühler nach Reijnders aus. Der Topklub aus Istanbul soll an einer Zusammenarbeit sogar sehr konkret interessiert sein. Manchester City wird aber keinesfalls eine niedrige Ablöse verlangen.

ManCity hat Reijnders erst vor einem Jahr für etwa 55 Millionen Euro von Milan verpflichtet und mit einem langfristig bis 2030 datierten Vertrag ausgestattet. Der niederländische WM-Fahrer kam bei den Skyblues dann aber nicht wie erhofft zum Einsatz – vor allem in der zweiten Saisonhälfte.

Ob der designierte neue City-Coach Enzo Maresca auf Reijnders setzen wird, ist bisher unklar. Am Samstag (19 Uhr) trifft der 27-Jährige bei der WM mit der Niederlande auf Schweden.

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