Marco Reus winkt in LA ein neuer Vertrag

Marco Reus ist vorderhand bis Ende des kommenden Jahres an Los Angeles Galaxy gebunden. Er könnte aber auch länger bleiben.

Tom Braun, seines Zeichens Geschäftsführer bei den Kaliforniern, lobt in den "Ruhr Nachrichten" jedenfalls in den höchsten Tönen vom Stürmer. "Marco hat grossen Anteil am Erfolg des Klubs, hat uns letztes Jahr zum Meistertitel verholfen und wir freuen uns, dass er Teil des Teams ist", so der Manager.

Reus spielt seit Sommer 2024 für Galaxy. In der ersten Spielzeit wurde er mit der Mannschaft auf Anhieb Meister. In diesem Jahr verpasste das Team die Playoffs dann allerdings deutlich. Nächste Saison soll selbstredend alles wieder besser werden.

Reus soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Es laufen bereits Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung des 36-Jährigen. Braun ergänzt: "Ich denke, wenn man jemanden wie Marco Reus in die MLS holt, bedeutet das sehr viel. Allein seine Fähigkeiten auf dem Spielfeld sprechen für sich. Unsere Fans lieben ihn und haben ihn wirklich sehr unterstützt. Er hat so viel für unser Team und unsere Gemeinschaft getan."

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 16:10