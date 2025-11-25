Raphael Wicky spricht mit schwedischem Klub Malmö FF

Der frühere YB- und FCB-Coach Raphael Wicky führt Gespräche mit dem schwedischen Erstligisten Malmö FF.

Der Verein ist nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Laut schwedischen Medienberichten spielt der Name Raphael Wicky dabei eine Rolle. Der 48-jährige Ex-Nationalspieler hat sich demnach mehrfach mit den Klubverantwortlichen ausgetauscht. Noch ist unklar, ob er den Zuschlag für den Posten erhält.

Zuletzt wurde etwa auch der Ex-Bundesliga-Coach Bo Svensson als Anwärter genannt. Dasselbe trifft auf den Engländer Michael Beale zu, der einst Sunderland und auch die Rangers aus Glasgow trainierte. Die finale Entscheidung steht aus.

Wicky ist seit seinem Aus als YB-Trainer im März des vergangenen Jahres kein neues Engagement mehr eingegangen.

Peter Schneiter 25 November, 2025 09:57