Chelsea könnte für Ahmedhodzic bieten

Der FC Chelsea zieht offenbar in Erwägung, ein Gebot für Anel Ahmedhodzic abzugeben. Der Abwehrspezialist hat bereits Erfahrung in England sammeln können.

Anel Ahmedhodzic könnte sich schon bald die Möglichkeit bieten, wieder auf der Insel unter Vertrag zu stehen. Wie die schwedische Boulevardzeitung “Expressen” in Erfahrung gebracht haben will, signalisiert der FC Chelsea Interesse an dem Verteidiger.

Offenbar haben die Blues im Sinn, ein Angebot über umgerechnet rund 7,8 Millionen Euro abzugeben. Ahmedhodzic steht seit Januar 2019 in Diensten des schwedischen Erstligisten Malmö FF und hat sich dort nach einer halbjährigen Ausleihe zum dänischen Hobro IK etabliert, was ihm im April einen neuen, bis Ende 2023 datierten Arbeitsvertrag bescherte.

Aufgrund seiner starken Darbietungen durfte Ahmedhodzic vor Kurzem sogar sein Debüt für die bosnische Nationalmannschaft geben. Der 21-Jährige war in der Vergangenheit bereits auf englischem Boden aktiv, schaffte bei Nottingham Forest aber nicht den erhofften Durchbruch.

aoe 31 Oktober, 2020 10:48