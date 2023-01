Antwerpen-Abgang? «Das war das letzte Spiel von Michael Frey»

Michael Frey steht vor dem nächsten Vereinswechsel. Der Stürmer will Royal Antwerpen verlassen.

Vertraglich ist Michael Frey zwar noch bis 2024 an Royal Antwerpen gebunden. Doch der 28-Jährige strebt bereits einen vorzeitigen Abgang an. Beim Pokalspiel am Mittwochabend gegen den KRC Genk (2:3) spielte der Schweizer nur eine knappe Viertelstunde.

Für den Berner war dies scheinbar zu wenig. Frustriert kündigte er auf dem Weg zum Mannschaftsbus laut «Nieuwsblad» gegenüber den Fans seinen Abgang an: «Das war das letzte Spiel von Michael Frey.» In der letzten Saison noch 22 Tore erzielt, spielte Frey in dieser Spielzeit seit der Verpflichtung von Vincent Janssen nur ein einziges Ligaspiel über die volle Distanz. Nun soll Konkurrent FC Charleroi Interesse bekunden. Doch offenbar will Royal Antwerpen Frey nicht abgeben.

adk 12 Januar, 2023 15:29