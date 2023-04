Bellinzonas Matteo Tosetti: «Die Situation ist chaotisch»

Die AC Bellinzona ist sportlich wie auf Managementebene vom Kurs abgekommen. Matteo Tosetti sieht das genauso, mahnt allerdings zur analytischen Ruhe.

Seit Oktober wartet die AC Bellinzona in der Challenge League auf den nächsten Sieg. Am Freitagabend setzte es ein 0:2 beim FC Thun. Fernando Cocimano stand bei der erneuten Niederlage an der Seitenlinie. Mal wieder, nachdem zuvor Stefano Maccoppi entlassen wurde.

«Die Situation ist chaotisch, sowohl in Bezug auf die Ergebnisse als auch auf das Management», wird Matteo Tosetti vom «Corriere del Ticino» zitiert. «Es klingt ein wenig paradox, aber es ist an der Zeit, die Dinge gut zu analysieren und gleichzeitig zu versuchen, ruhig zu bleiben.»

Nach Tosettis Meinung bestehe sonst die Gefahr, «dass sich das Bild noch weiter verschlechtert». Die AC Bellinzona hat schlichtweg Glück, dass es mit dem Tabellenletzten Neuchatel Xamax eine Mannschaft gibt, die noch mal wesentlich schlechter ist – und so der mögliche Abstieg aus der Challenge League vielleicht verhindert werden kann.

«Wir müssen Gegenmassnahmen finden, denn wir können nicht so weitermachen und hoffen, dass diejenigen, die uns verfolgen, nicht punkten», warnt Tosetti allerdings vor dem weiteren Absturz in der Tabelle.

aoe 1 April, 2023 12:22