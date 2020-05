Berater von Szoboszlai: Serie A eine gute Option

Red Bull Salzburgs Dominik Szoboszlai ist im Visier etlicher Serie A-Klubs. Nun macht sein Berater klar, dass Italien eine durchaus gute Option für seinen Klienten wäre.

Dominik Szoboszlai könnte wohl schon bald in der Serie A auflaufen. Hinter dem Mittelfeldtalent von Red Bull Salzburg seien Medienberichten zufolge Teams wie Lazio, Milan, Roma und Atalanta her. Auch mit Juventus wurde der Ungar in Vergangenheit schon in Verbindung gebracht.

“Seine Position ist im Augenblick sehr einfach zu erklären”, meint Agent Matyas Esterhazy gegenüber “Tuttomercatoweb”: “Wir wollen die Saison in Österreich beenden und dann sehen, was in den ersten fünf europäischen Ligen passiert. Wir werden in den nächsten Wochen mehr wissen. Wir denken dabei nicht kurz- oder langfristig, sondern an das richtige Projekt. Die Chance, regelmäßig zu spielen, ist natürlich eine Notwendigkeit bei unserer Entscheidung.”

“Am Ende des Tages trifft der Spieler seine Wahl”, erklärt Esterhazy und “wenn der Zeitpunkt richtig gewählt ist, ist die Serie A und der italienische Fussball natürlich eine der wahrscheinlichsten Optionen.”

Auch aus der Premier League soll Szoboszlai Interessenten haben. Sein Berater macht allerdings auch klar, dass ein Transfer – egal ob nach Italien oder England – vor Schwierigkeiten gestellt ist: “Es ist kompliziert, im Moment den Preis von irgendjemandem zu definieren, da der Markt noch nie so instabil war und die Coronavirus-Pandemie im Laufe der Zeit weitere Auswirkungen haben wird.”

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft in Salzburg indes noch bis Ende Mai 2022.

adk 17 Mai, 2020 16:00