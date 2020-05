Schottland bricht die Saison ab

Die schottische Premiership verzichtet darauf, den Ligabetrieb in dieser Saison wieder aufzunehmen.

Wie die Liga mitteilt, wurde nach Gesprächen zwischen Liga und Klubs entschieden, dass die höchste Spielklasse in dieser Saison nicht beendet werden kann. Auch die zweit- bis vierthöchsten Ligen werden beendet. Die Ligatabellen werden per Punkte-pro-Spiel-Regelung errechnet. Daraus ergeben sich auch die Qualifikanten für den Europacup in der nächsten Saison. Celtic Glasgow ist zum 51. Mal Meister. Die Hearts of Midlothian stehen als Absteiger fest, allerdings erwägt der Klub Medienberichten zufolge juristische Schritte um gegen die “ungerechte” Entscheidung anzugehen.

Ladbrokes Premiership and SPFL Season 2019/20 curtailed as Premiership clubs reach unanimous agreement that top flight cannot be finished. Full details: https://t.co/RHpIjr8b0V pic.twitter.com/YKI6JWyeIM — SPFL (@spfl) May 18, 2020

psc 18 Mai, 2020 14:51