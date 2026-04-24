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Kein Problem für die WM

Die türkische Nationalmannschaft atmet wegen Arda Güler auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 April, 2026 09:14
Die türkische Nationalmannschaft atmet wegen Arda Güler auf

Real Madrid-Profi Arda Güler hat sich eine Muskelverletzung im Bizeps des rechten Oberschenkels zugezogen und steht seinem Verein vorderhand nicht zur Verfügung. Auf Einsätze an der WM sollte die Blessur jedoch keine Auswirkung haben.

Zumindest dann nicht, wenn Güler keinen neuerlichen Rückschlag erleidet. Gemäss Fabrizio Romano wird Güler rechtzeitig für die WM-Partien mit der Türkei fit sein. Seine muskuläre Blessur ist nicht ganz so gravierend. Das erste WM-Spiel bestreitet die Türkei am 14. Juni gegen Australien, also in 50 Tagen. So bleibt für Arda Güler im Normalfall genügend Zeit, um sich zu erholen.

Für den Offensivspieler ist es trotzdem ein Rückschlag: Zuletzt zeigte er sich sehr formstark. Nun wird er für die kommenden Partien ausfallen. Unter anderem verpasst er den Clasico gegen Barça am 10. Mai.

Dasselbe trifft auch auf Lamine Yamal zu, für den es im Hinblick auf die WM knapper werden könnte.

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