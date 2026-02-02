ManUtd blockiert Türkei-Transfer von Tyrell Malacia in letzter Minute

Eigentlich war der niederländische Linksverteidiger Tyrell Malacia drauf und dran, einen Wechsel in die Türkei zu vollziehen. In letzter Minute erhält er aber einen Anruf von ManUtd-Sportdirektor Jason Wilcox.

Dieser hat dem 26-Jährigen laut «Voetbal International» via Telefon mitgeteilt, dass er die Red Devils nun doch nicht verlassen darf. Verrückt: Malacia stand unmittelbar vor dem Abflug in die Türkei, um dort vor Ort den Medizintest zu bestreiten. Welchem Süper Lig-Klub er sich hätte anschliessen sollen, ist nicht klar. Jedenfalls ist der Transfer nun durch das Veto von ManUtd durchgefallen. Malacia bleibt aller Voraussicht nach bis Saisonende im Kader des englischen Traditionsklubs – auch wenn er dort in der bisherigen Saison überhaupt keine Rolle gespielt hat.

Die Klubbosse sind nun aber doch der Meinung, dass der frühere Feyenoord-Junior Teil des Kaders bleiben soll. Dies macht Malacia mächtig sauer: Er will unbedingt Spielpraxis, die er in Manchester wohl weiterhin kaum erhalten wird. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison war der Linksfuss ausgeliehen – damals an die PSV Eindhoven.

Nun «muss» er wohl seinen bis Ende Juni gültigen Kontrakt bei den Red Devils absitzen. Danach kann er ablösefrei wechseln.