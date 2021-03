Öffentlich bestätigt: BVB zeigt Interesse an Bartlomiej Dragowski

Borussia Dortmund zeigt konkretes Interesse am polnischen Keeper Bartlomiej Dragowski.

Dies bestätigt der Berater des 23-jährigen Fiorentina-Goalies bei “Firenzeviola.it”. Demnach hat der BVB den jungen Keeper auf dem Radar. Agent Mariusz Kulesza führt aus: “Natürlich freue ich mich sehr, dass grosse Vereine, die in der Champions League spielen, an Dragowski interessiert sind.” “Fussballtransfers.com” hatte bereits im November vom Interesse der Borussia an Dragowski berichtet. Weitere Klubs sollen ebenfalls ihre Fühler ausgestreckt haben.

Die Goalie-Situation in Dortmund ist im Hinblick auf die kommende Saison noch offen: Marwin Hitz hat seinen Kontrakt jüngst bis 2023 verlängert. Was mit Roman Bürki geschieht, der den Nummer 1-Statuts verloren hat, ist aber offen. Trotz Vertrag bis 2023 ist ein vorzeitiger Abgang des 30-Jährigen nicht ausgeschlossen. Dragowski könnte für diesen Fall seinen Platz einnehmen.

psc 24 März, 2021 16:42