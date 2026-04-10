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Gespräch wird gesucht

Der BVB will bald auch mit Gregor Kobel verlängern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 21:27
Der BVB will bald auch mit Gregor Kobel verlängern

Nachdem Borussia Dortmund die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck eingetütet, stehen bald auch Gespräche mit Torhüter Gregor Kobel an.

Der Schweizer Nati-Goalie ist zwar noch bis 2028 an den BVB gebunden, perspektivisch plant der Bundesligist laut «Bild» aber sehr wohl Gespräche mit dem 28-Jährigen. Der Zürcher wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Premier League-Klubs und sogar mit dem FC Bayern als möglicher Neuer-Nachfolger in Verbindung gebracht. Kobel selbst betont aber immer wieder, dass sein ganzer Fokus Dortmund gilt. Eine Vertragsverlängerung ist daher nicht abwegig.

Für den Stammkeeper wäre es bereits die zweite: Im Oktober 2023 hat er den aktuell gültigen Kontrakt unterzeichnet, der ihn zu einem der Spitzenverdiener der Mannschaft gemacht hat. Überflügelt wurde Kobel nun von Schlotterbeck, der in seinem Arbeitspapier bis 2031 rund 14 Mio. Euro pro Jahr kassieren soll.

Ein weiterer «Nachteil» von Kobel: Im Gegensatz zu anderen Spielern verfügt er zurzeit über keine Ausstiegsklausel. Die Borussia-Verantwortlichen können die Sache deshalb relativ gelassen angehen.

Mit den Abwehrspielern Waldemar Anton (29) und Ryerson (28) werden von Dortmunder Seite her ebenfalls Gespräche hinsichtlich Verlängerungen angestrebt.

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