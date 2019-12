Der Haaland-Deal kostet rund 80 Mio. Euro

Erling Braut Haaland ist weiterhin einer der am heissesten umworbenen Spieler auf dem Transfermarkt. Der Norweger kostet seinen neuen Klub insgesamt wohl rund 80 Mio. Euro.

Die Ablöse für den 19-jährigen Torjäger von Red Bull Salzburg beträgt dank einer Ausstiegsklausel zwar “nur” 22 Mio. Euro, trotzdem soll das Gesamtpaket teuer sein. Die “Bild” rechnet vor: Hinzu käme ein geforderter Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 8 Mio. Euro sowie Auflaufprämien und erfolgsabhängige Boni. Dazu ein Handgeld von noch einmal 8 Mio. Euro. Berater Mino Raiola soll ebenfalls eine fürstliche Vermittlungsprovision in Höhe von rund 15 Mio. Euro kassieren. So kostet Haaland insgesamt also rund 80 Millionen Euro.

Im Rennen um den Youngster, der bereits im Januar wechseln könnte, sind nach wie vor Borussia Dortmund und RB Leipzig aus der Bundesliga sowie Manchester United und Juventus.

psc 24 Dezember, 2019 09:11