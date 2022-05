Die Zukunft von BVB-Verteidiger Manuel Akanji steht fest

Nachdem Borussia Dortmund am Montag die Verpflichtung von Nico Schlotterbeck fixiert hat, steht das Aus von Manuel Akanji bei den Schwarzgelben wohl fest.

Laut “WAZ” ist der Abgang des Schweizer Nationalspielers im Sommer beschlossen. Akanji wird seinen bis 2023 gültigen Vertrag nicht mehr verlängern. Dortmund will mit einem Verkauf ein Jahr vor Vertragsende noch eine stattliche Ablöse generieren.

An Interessenten für den 26-Jährigen mangelt es nicht. In der Vergangenheit wurde unter anderem sein Lieblingsklub Manchester United mit dem Innenverteidiger in Verbindung gebracht. Die Spur, die zu Juventus in die Serie A führt, soll derzeit aber heisser sein.

Nach viereinhalb gemeinsamen Jahren werden sich die Wege von Akanji und Borussia Dortmund trennen. Neben ihm wird wohl auch Dan-Axel Zagadou den Klub verlassen (müssen).

psc 3 Mai, 2022 16:07