Schweizer Köln-Verteidiger Joël Schmied hat Probleme mit Achillessehne

Der Schweizer Innenverteidiger Joël Schmied kämpft einmal mehr mit seiner Physis.

Der 27-jährige Abwehrspieler musste in dieser Saison wegen Verletzungen schon mehrfach für längere Zeit pausieren. Bislang hatte er vor allem mit muskulären Problemen zu kämpfen. Deshalb kommt Schmied erst auf 13 Saisoneinsätze. Nun kommen neue Probleme dazu wie der «Geissblog» berichtet. Demnach hat der Verteidiger eine schmerzhafte Achillessehnenreizung.

Unter Umständen hat Schmied die Probleme bis zum ersten Spiel nach der Länderspielpause überwunden, selbstverständlich ist dies jedoch nicht. Immerhin konnte er die muskuläre Verletzung auskurieren. Wegen dieser hatte er seit dem 21. Februar keine Partie mehr bestritten. Wann er das Comeback nun tatsächlich feiern kann, ist noch unklar.