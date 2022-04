Gladbach könnte der Abgang von Yann Sommer drohen

Yann Sommer glänzt in dieser Saison mit seinen starken Auftritten für Borussia Mönchengladbach. Am vergangenen Sonntag zeigte er beim 1:1 gegen Mainz einige sensationelle Paraden. Die Zukunft des 33-Jährigen ist derweil offen.

Der Vertrag des Schweizer Nati-Keepers bei Gladbach läuft nur noch bis Juni 2023. Der neue Sportdirektor Roland Virkus hat zuletzt betont, dass der Vize-Kapitän in den weiteren Planungen des Klubs eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Wegen der nur noch kurzen Vertragszeit steht der Bundesligist aber etwas unter Druck und arbeitet an einer Verlängerung des Kontrakts. Ob Sommer mitspielt, ist offen. Angesprochen auf seine Zukunft legt er sich bei der “Bild” nicht wirklich fest und antwortet ausweichend: “Die aktuelle Saison nimmt wirklich meine komplette Energie in Anspruch, sodass ich mich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt habe…”

Sommer spielt inzwischen seit sehr langer Zeit auf sehr hohem Niveau. Auch seine Auftritte an der vergangenen EM sind in bester Erinnerung. Durchaus möglich, dass im Sommer ein grosser Klub anklopft. Dann stünden er und auch Gladbach vor wegweisenden Entscheidungen.

psc 4 April, 2022 17:14