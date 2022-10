Gladbach-Star Ramy Bensebaini ist offen für einen Wechsel

Gladbach-Profi Ramy Bensebaini gibt sich offen für einen Vereinswechsel im kommenden Sommer.

Der 27-jährige Algerier ist nur noch bis Saisonende an die Fohlen gebunden. Im Interview mit dem «kicker» gibt der Linksfuss zu, dass er für einen nächsten Schritt bereit wäre: «Ich bin in meiner Karriere immer den nächsten Schritt gegangen. Erst nach Belgien, dann nach Frankreich, zu einem besseren Klub innerhalb von Frankreich und schliesslich in die Bundesliga zur Borussia. Es ging immer einen Schritt nach oben.» In diesem Stil soll es auch nach Gladbach weitergehen. Bensebaini sei auf der der Suche nach der «Herausforderung» und will sich «auf einem immer höheren Level beweisen.»

Mit Gerüchten will sich der Aussenverteidiger vorerst aber nicht befassen: «Alles grosse Vereine, aber ich habe keine Gespräche geführt. Ich konzentriere mich auf die Borussia.» Letztlich schliesst er auch eine Verlängerung bei Gladbach nicht vollends aus: «Warum sollte ich nicht unterschreiben, wenn ich die grösste Herausforderung hier in Mönchengladbach sehe und alles passt? Wie gesagt: Alles ist offen.»

Noch sei die Zeit für Gespräche aber nicht gekommen: «Über die Zukunft mache ich mir Gedanken, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Jetzt haben andere Dinge Priorität.»

psc 13 Oktober, 2022 09:08