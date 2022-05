Nico Elvedi für den Rest der Saison gesperrt

Für den Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi ist die aktuelle Saison gelaufen.

Der Gladbach-Verteidiger wird nach seiner Roten Karte beim 3:1-Sieg gegen RB Leipzig für den Rest der Bundesliga-Saison gesperrt. Wie der DFB mitteilt, muss der 25-Jährige nach seinem Notbremse-Foul an Christopher Nkunku zwei Spiele zuschauen. Dies ist gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Saisonaus. Gladbach spielt in dieser Saison noch gegen Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim. Immerhin nimmt Elvedi keine Sperre in die kommende Saison mit und kann dann wieder voll angreifen.

psc 3 Mai, 2022 17:41