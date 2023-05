Trennung von Daniel Farke bei Gladbach vor Saisonende kein Thema

Borussia Mönchengladbach macht definitiv mit Trainer Daniel Farke weiter.

Eine Trennung vor Saisonende ist kein Thema, wie Sportdirektor Roland Virkus der «Rheinischen Post» verrät: «Nach so einem Spiel willst du erst mal klarkommen mit deinen Emotionen. Deshalb wollte ich unmittelbar danach nichts sagen. Ich war total enttäuscht, das Spiel hat mich schon mitgenommen. Wir wollen die Saison jetzt zu Ende spielen, auch mit diesem Trainer. Es steht nicht zur Debatte, dass wir uns in den nächsten beiden Wochen von Daniel Farke trennen.» Gladbach verlor am Samstagabend beim BVB mit 2:5 und hinterliess phasenweise einen desolaten Eindruck. Danach tauchten Spekulationen auf, wonach Farkes Job in akuter Gefahr sei. Virkus wollte sich nicht direkt äussern, hat dies nun aber mit einiger Verspätung getan.

Zu einem Trainerwechsel kommt es zumindest vorderhand nicht. Farke übernahm auf diese Saison hin von Adi Hütter und steht bis Juni 2025 unter Vertrag. Nach Saisonende wird aber eine gründliche Analyse stattfinden. Dann könnte ein Trainerwechsel durchaus eine Option sein. Virkus führt aus: «Wir werden uns zusammensetzen und alles analysieren, dazu gehört natürlich auch der Trainer. Aus den Ergebnissen dieser Analyse werden wir unsere Schlüsse ziehen. Darum geht es, und es fokussiert sich nicht nur auf den Trainer, es geht um alles. Deshalb wollte ich am Samstag und Sonntag auch keine Gerüchte kommentieren.»

psc 15 Mai, 2023 17:19