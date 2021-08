Djibril Sow erhält im Eintracht-Mittelfeld neue Konkurrenz

Eintracht Frankfurt verstärkt seine Mittelfeld-Zentrale mit dem kroatischen Profi Kristijan Jakic.

Der 24-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis von Dinamo Zagreb in die Bundesliga. Die Eintracht verfügt im Anschluss über eine Kaufoption in Höhe von 3 bis 4 Mio. Euro. Jakic wird in der Schaltzentrale zum direkten Konkurrenten des Schweizer Nationalspielers Djibril Sow.

Fix! ✍️🤠 Die Eintracht verpflichtet Kristijan Jakic. Der kroatische Mittelfeldspieler kommt leihweise von Dinamo Zagreb und unterschreibt zunächst einen Vertrag bis 2022. Zudem verfügt die Eintracht über eine Kaufoption.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 30, 2021

psc 30 August, 2021 21:58