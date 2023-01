Fix: Eintracht Frankfurt krallt sich Philipp Max

Eintracht Frankfurt tütet den Transfer von Philipp Max ein.

Der 29-jährige Linksverteidiger wird zunächst bis Saisonende von der PSV Eindhoven ausgeliehen. Im Anschluss verfügen die Hessen über eine Kaufoption. «»Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht. Mit seinen Fähigkeiten und auch als Person passt er perfekt in unser Team und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können», sagt Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zum Neuzugang. Max trainiert bereits am Dienstag erstmals mit seiner neuen Mannschaft und erhält die Rückennummer 32.

🦅✍️ Philipp Max wird ein Adlerträger! Der 29-Jährige wird bis Sommer von der @PSV ausgeliehen. Im Anschluss daran besitzt Eintracht Frankfurt eine Kaufoption.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 31, 2023

