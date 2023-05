Formstarker Ruben Vargas ist zu Zwangspause verdonnert

Der zuletzt formstarke Schweizer Nati-Stürmer Ruben Vargas steht seinem Klub FC Augsburg am Wochenende nicht zur Verfügung.

Wie Trainer Enno Maassen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekanntgibt, hat sich der 24-Jährige eine Bänderverletzung zugezogen und fällt im Abstiegsduell beim VfL Bochum am Samstagnachmittag aus. Vargas markierte in den letzten fünf Bundesligaspielen der Fuggestädter insgesamt zwei Tore und zwei Assists.

psc 11 Mai, 2023 17:42