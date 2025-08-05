Bayern-Abgang: Tarek Buchmann wechselt in die 2. Bundesliga

Der FC Bayern gibt seinen Innenverteidiger Tarek Buchmann für die aktuelle Saison an den 1. FC Nürnberg ab.

Der 20-Jährige soll bei den Franken in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln. Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagt zum Zuzug von Buchmann: "Tarek ist ein hochbegabter Innenverteidiger, der in der Vergangenheit etwas Verletzungspech hatte. Wir sind davon überzeugt, dass wir ihm beim Club das passende Umfeld bieten können, damit Tarek bei uns seine Entwicklung vorantreiben kann und wir in Zukunft von seinen Stärken profitieren können."

Buchmann stiess im Sommer 2019 vom FC Augsburg in den Nachwuchs der Bayern. Zuletzt hatte er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nun will er in Nürnberg reüssieren. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Stattdessen hat der Abwehrspieler seinen Vertrag in München bis 2027 verlängert.

psc 5 August, 2025 14:37