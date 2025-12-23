SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 17:42
Cassiano Kiala sagt Premier League-Klubs ab und verlängert bei den Bayern

Der FC Bayern wird auch in Zukunft auf seinen hochtalentierten Innenverteidiger Cassiano Kiala zählen können.

Der 16-Jährige hat das Interesse diverser englischen Topklubs geweckt. Sein Vater reiste zuletzt sogar auf die Insel, um sich dort mit Verantwortlichen von Manchester City und Chelsea zu unterhalten. Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano steht nun aber fest, dass Kiala seinen bis 2027 gültigen Kontrakt bei den Bayern verlängert. Er bleibt in der langfristigen Planung des deutschen Rekordmeisters ein sehr wichtiger Teil. Dieses Vorgehen sei auch mit Berater Jorge Mendes abgesprochen, der die Interessen des Deutsch-Angolaners vertritt.

Kiala kam in dieser Saison sogar schon zu seinem Bundesligadebüt. Noch spielt er bei den Münchnern meist im Nachwuchs. Dies könnte sich aber schon bald ändern. Vincent Kompany wird ihm immer wieder Einsatzgelegenheiten bieten.

