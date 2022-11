Jamal Musiala möchte mit Jude Bellingham zusammenspielen

Jamal Musiala und Jude Bellingham sind in aller Munde. Das Duo zählt zu den grössten Talenten im Weltfussball.

Die beiden 19-jährigen Jungstars wollen auch an der WM für Furore sorgen. Beide spielen aber wie im Klub in verschiedenen Mannschaften. Musiala sähe dies gerne anders. «Mit Jude noch einmal zusammenzuspielen wäre richtig cool», sagt der Bayern-Profi in der «Sport Bild». Einen Versuch, Bellingham an die Säbener Strasse zu locken, hat er bislang indes nicht unternommen und wird dies wohl auch nicht tun: «Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen, das wird nichts.»

Einst spielten die beiden Youngster gemeinsam in der englischen Jugendnationalmannschaft. Musiala hat sich später allerdings für Deutschland entschieden, Bellingham läuft für die Three Lions auf und traf in Katar auch schon. Sein Weg wird im kommenden Sommer wohl weg aus Dortmund zu einem neuen Verein führen.

psc 23 November, 2022 09:50